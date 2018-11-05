تنسيقية شباب الأحزاب تصف كلمة الرئيس اليوم في منتدي شباب العالم بالناضجة

قال محمود الداودي عضو لجنة تنسيقية شباب الأحزاب، إن تناول الرئيس السيسي لقضية التعليم وإعطائها قدر من الأهمية، دليل علي حرص الدولة في الارتقاء بهذه المنظومة نظرا لأهميتها والاقتناع التام أن التعليم الجيد يؤدي إلى نهضة وتقدم الدول، واصفا كلمة الرئيس اليوم الناضجة.



وأشار الداودي في تصريحات لـ"صدي البلد" إلي أن الرئيس تناول العديد من القضايا الهامة مثل قضية التعليم وأيضا مجابهة مواقع التواصل الاجتماعي وما بها من سلبيات، موضحا أن قيامه بتوجيه لجنة لمناقشة سبل الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعى خلال توصيات منتدى شباب العالم، خطوة جيدة لتعظيم استفادة الدولة منها.



وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن مصر تأخذ بمبدأ الحرية لذلك استبعدت فكرة غلق مواقع التواصل مثل ما فعلت بعض الدول الأخرى، مشيدا بالدور الإيجابي التي تقوم به من تبادل الآراء والخبرات ومعرفة كل مايدور حول العالم ومسايرة التقدم واكتساب المعلومات، فهي كما لها سلبيات بها إيجابيات عديدة أيضا.



وتابع الداودي قائلا إن هناك اهتماما كبيرا من جانب الدولة لاحتواء الشباب، مشيرا إلى أن توصية الرئيس السيسي بتخصيص مدينة لشباب أفريقيا لتبادل المعلومات والخبرات تأتي في إطار دعم الشباب والاعتماد عليهم، وفتح مجال النقاش داخل القارة السمراء.