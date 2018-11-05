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الري تكشف خطة الوزارة لترشيد استهلاك المياه بالمساجد ..فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:41 م
وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والرى
محمد القاضي
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن هناك إجراءات لترشيد استهلاك المياه داخل المساجد خلال الفترة القادمة.

ولفت "عبد العاطي"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلي أنه سوف يقوم الأسبوع المقبل بالتعاون مع وزير الأوقاف بتغيير "الحنفيات" لأول مسجد لكي تصبح "حنفيات" تعمل علي ترشيد المياه، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح وزير الموارد المائية والرى، أنه سوف يتم تعميم عملية تغيير "الحنفيات" في كافة المساجد بتمويل من أحد البنوك المصرية، مشيرا إلي أنه سوف يتم تطبيق هذه الحملة علي المنشآت الحكومية والمنازل لكي يكون هناك ترشيدا للمياه، معقبًا: «أي نقطة مياه بوفرها انهاره هتنفعني لو حصل جفاف».

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