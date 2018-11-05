إخلاء سبيل الإعلامية منى عراقي بعد اتهامها بخطف طفل



وقررت النيابة حبس المتهمة صفية.ا 4 أيام على ذمة التحقيقات.



واتهمت "صفية. ا" طباخة الإعلامية منى عراقي بتحريضها على خطف طفل بدائرة قسم شرطة الأزبكية مقابل مبلغ مالي مغرٍ.



أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول للنيابات، اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل الإعلامية منى عراقي و4 من فريق إعداد برنامجها بضمان محال إقامتهم في واقعة تبادل الاتهامات بينها وبين سيدة أخرى حول خطف طفل.