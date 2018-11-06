استشاري أمن معلومات: الألعاب أداة الإرهابيين للسيطرة على عقول الأطفال

قال وليد عبد المقصود، استشاري أمن المعلومات وجرائم الإنترنت، إنه يتم الوصول إلى مجموعة من الشباب بفئة عمرية محددة، من خلال منصات الألعاب.



وأضاف عبد المقصود خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أن المنظمات الإرهابية تتواصل عبر الإنترنت لتجنيد الشباب، مشيرا إلى وجود أطفال يبلغون من العمر 8 سنوات، يحفظون أسماء جميع أنواع الأسلحة من خلال الألعاب الاستراتيجية.



ووجه استشاري أمن المعلومات وجرائم الإنترنت، رسالة إلى أولياء الأمور، بأن «ابنك ممكن يتم سجنه دون قصد».