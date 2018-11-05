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وزيرة الهجرة: مشاركة المصريين بالخارج في منتدى الشباب لها مذاق آخر

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:43 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
حسام الحارتي
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة إن مشاركة المصريين بالخارج في منتدى شباب العالم لها مذاق آخر، لأنهم يعودون الى بلادهم لمساعدتها.

وأضافت مكرم خلال لقائها ببرنامج " مساء دي ام سي " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، أن دور وزارة الهجرة في منتدى شباب العالم هو تحفيز الشباب المصريين بالخارج على تسجيل بياناتهم، ومقابلتهم للاستفادة من خبراتهم من أجل مصر.

وأكدت وزيرة الهجرة أن 250 شابا وشابة يعيشون بالخارج شاركوا في منتدى شباب العالم في نسخته الثانية ، باختلاف العام الماضي الذي شهد تواجد 150 فقط .
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