مميش يكشف أسباب اختيار روسيا لإنشاء منطقة صناعية قرب قناة السويس.. فيديو

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن روسيا اختارت قناة السويس لتصبح انطلاقتها إلى أسواق المنطقة.



وأضاف خلال حواره ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير، من شرم الشيخ أن روسيا لأول مرة تقوم بإنشاء منطقة صناعية خارج الحدود الروسية، موضحا أن روسيا اطمأنت بأن مصر بها أمن وأمان لأنها قبلة المنطقة.



وأشار إلى أن روسيا اختارت مصر حتى تكون قريبة من الأسواق لكي تقلل تكلفة النقل، وكشف أن هذا القرار يكون له عائد إيجابي على مصر وأيضا على روسيا.



وأشار إلى أن الخطة الموضوعة توضح أن هناك حوالي مليون فرصة عمل سيتم توفيرها للشباب المصرى حتى عام 2030، مؤكدا أن العامل الذى سيتم تقديمه للشركات نعمل على تدريبه حتى لا يعود مرة أخرى بدون عمل.