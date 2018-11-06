ضبط شاب يدير مصنعا غير مرخص لإنتاج حلوى المولد ببني مزار

تمكن ضباط مباحث تموين المنيا، من ضبط صاحب مصنع غير مرخص بمركز بني مزار؛ لإنتاج حلوى المولد النبوي، عبر استخدام مواد وألوان صناعية غير مصرح باستخدامها؛ لخطورتها على صحة المواطنين.



وكان اللواء مجدي عامر مدير الأمن قد تلقي اخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث، يفيد بتمكن مباحث تموين المنيا برئاسه المقدم معتز البدوي، يفيد بما تقدم.



وألقي القبض علي صاحب المصنع، ويدعي "م.ع" 35 سنة؛ لإدارته مصنعا بدون ترخيص، حيث جرى العثور على كميات كبيرة من النشا والسكر "مجهولي المصدر" و"الوان صناعيه ومكسبات طعم" مجهوله ومحظورة ايضا.



وحرر محضر بالواقعه، وجرى التحفظ علي المضبوطات، واخطرت النيابه لتولي التحقيق.