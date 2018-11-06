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أخبار العالم

إيني: ندرس استخدام نفط إيران

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:00 ص
ايني
ايني
رويترز
قال متحدث باسم شركة النفط الإيطالية الكبرى إيني، أمس الاثنين، إن الشركة ستنظر في إجراءات العقوبات المفروضة على إيران لترى ما إن كان بمقدورها استخدام خامات النفط الإيرانية بما يعطيها مرونة أكبر في شراء الإمدادات.

وأضاف المتحدث "إيني تنظر في... البنود لترى ما إن كان القرار يسمح لها بالأخذ في الاعتبار استخدام الخامات الإيرانية لمزيد من المرونة في نظامها الخاص بإمدادات الخام".

وقالت الشركة إنها ستحترم تماما قرارات المجتمع الدولي بخصوص القواعد والعقوبات فيما يتعلق بإيران، مضيفة أنها ليس لها وجود في إيران وأن تأثير الإعفاء الممنوح لإيطاليا على أنشطتها بشكل عام هو تأثير طفيف.

يذكر أن الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات تستهدف قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية.
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