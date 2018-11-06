إرهاب وسمنة.. خطف واغتصاب.. أزمات تسبب فيها التوك توك.. الرئيس السيسي: خلق حالة من التكاسل عند الشباب.. ونواب: يجب حظره ووقف استيراده

محلية البرلمان تطالب بحظر استيراد التوك توك ووضع شروط قاسية للحد من مشاكله

عبد الحميد كمال: التوك توك دخل مصر لأغراض شخصية

نائب: العشوائيات سبب رئيسي لانتشاره بما يمثله من خطر





شكل انتشار التوك توك أزمة كبيرة منذ تواجده في مصر، بسبب الحوادث الإجرامية التي كان سببًا رئيسيًّا في وجودها، فضلًا عما تسبب فيه من أزمة في المرور، حتى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عنه بشكل شخصي، أمس، خلال كلمته بجلسة "كيف نبني قادة المستقبل"، على هامش منتدى شباب العالم، وإن كان حديثه قد تطرق إلى نقطة سلبية أخرى أوجدها هذا النوع من المركبات، وهى حالة من الكسل لدى الشباب لكثرة الاعتماد عليه، والتقليل من ممارسة رياضة المشي.





من جانبهم، أكد أعضاء البرلمان، أن تواجد التوك توك في مصر، كان لأسباب فردية ومصالح لبعض الأشخاص، مطالبين بوضع قواعد صارمة وحظر استيراده.





النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أكد أن التوك توك، تسبب في العديد من المشاكل الأمنية، إلى جانب مشكلة السمنة عند الشباب، وقلة النشاط التي تحدث عنها الرئيس.





وطالب "النويشي" بوضع شروط قاسية للتغلب على المشاكل التي يصدرها التوك توك، بمنع استيراده والزام جميع مركباته بعمل تراخيص، وإن كان ذلك من الصعب حدوثه، وإيقافها في وقت محدد، لذا، يجب وقف استيراده، إضافة إلى تحديد خطوط سير له.





وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية، بالبرلمان، على ضرورة خروج تشريعات خاصة بالتوكتوك ، نظرًا لما يحدثه من أزمات مثل "خطف الأطفال والسرقة بالإكراه" وغيرها، فهو كثيرًا ما يستخدم في أغراض غير شريفة.





من جانبه، أكد النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، بالبرلمان، على أنه كان من الخطأ دخول التوك توك إلى مصر، مضيفًا بأنه لم يدخل سوى لمصالح بعض الأفراد التي تتعلق بالاستيراد وقطع الغيار.





وأوضح "كمال" بأن التوك توك، لا يمكن أن يرتقي لمركبة آمنة، لما يتسبب فيه من حوادث، وتكدس مروري وعدم وجود خط سير محدد له.





وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، بأن مشكلة التوك توك، تحتاج إلى رؤية من جانب الحكومة ونظرة متعمقة لبحث أصول وأسباب في وجوده، اقتصاديًا وسياسيًا، مشددًا على ضرورة إيجاد حل عاجل، خاصة وأن التوك توك، ليس مشكلة منفردة بذاتها، وإنما متصلة بالعديد من الملفات التي يجب مراعاتها.





فيما قال النائب يحى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بالبرلمان، إن التوك توك ظاهرة مزعجة، تتنافى مع التطور الحضاري، مشيرًا إلى أنه لولا العشوائيات، لما دخل مصر، فضلًا عن وجود بعض المصالح الخاصة.





وأضاف "الكدواني" أن انتشار التوك توك، أدى إلى ترك الحرفيين لمهنهم، والأطفال لمدارسهم؛ كونه وسيلة كسب سريعة.





وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى مجموعة الجرائم المنتشرة بسبب التوك توك، من اغتصاب وخطف وسرقة، فضلًا عن أنه أصبح يشكل خطرًا كذلك على صاحب المركبة.





وطالب النائب بوقف استيراد التوكتوك وغلق أماكن معدات التجميع الخاص به، إضافة إلى حصر المركبات الموجودة حاليًا، وإصدار ترخيص لها.



