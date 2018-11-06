إحباط محاولة تهريب هواتف محمولة بمطار القاهرة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة مع راكب بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته ، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته ، وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة العربية القادمة من الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة ، إشتبه مأمور الجمرك فى راكب مصرى قادم من الشارقة يحمل حقيبة ، وبالعرض على نائب مدير الإدارة قرر تكليف مأمور الجمرك تحت إشراف حسين هيكل مشرف الصالة بتفتيش حقيبة الراكب وتفتيشه ذاتيا.



وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 3 كراتين بها 24 هاتفا محمولا (آيفون) ، وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود 6 هواتف محمول (آيفون) حول جسده بإجمالى 30 هاتفا محمولا (آيفون) ، وقرر الدكتور مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم (1) بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 37 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.