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حوادث

إحباط محاولة تهريب هواتف محمولة بمطار القاهرة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:13 ص
مطار القاهرة - ارشيفيه
مطار القاهرة - ارشيفيه
أ ش أ
تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة مع راكب بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته ، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته ، وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة العربية القادمة من الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة ، إشتبه مأمور الجمرك فى راكب مصرى قادم من الشارقة يحمل حقيبة ، وبالعرض على نائب مدير الإدارة قرر تكليف مأمور الجمرك تحت إشراف حسين هيكل مشرف الصالة بتفتيش حقيبة الراكب وتفتيشه ذاتيا.

وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 3 كراتين بها 24 هاتفا محمولا (آيفون) ، وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود 6 هواتف محمول (آيفون) حول جسده بإجمالى 30 هاتفا محمولا (آيفون) ، وقرر الدكتور مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم (1) بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 37 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.
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