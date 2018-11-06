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برلمانى: الوفد الفرنسي أصر على زيارة مسار العائلة المقدسة بعد حادث المنيا

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:13 ص
صدى البلد
توك شو
أكد النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن زيارة الوفد الفرنسي لمسار العائلة المقدسة زيارة موفقة، موضحًا أنه الوفد الأول من فرنسا لزيارة مسار العائلة المقدسة.

ووجه "صدقي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين" الشكر للوفد الفرنسي على هذه الزيارة رغم حادث المنيا الإرهابي، لافتًا إلى أنهم قرروا أن يستكملوا الرحلة حتى بعد علمهم بحادث المنيا.

وأوضح أن هذه المواقف رسالة قوية جدًا على حادث المنيا، وتضامن دولي مع مصر في مكافحة الإرهاب، مضيفًا أنه سيتم دعوة صحفيين من صحف عالمية وأفراد من عدة دول للوقوف على حقيقة الأمر في مصر.

وأشار إلى أن مسار العائلة المقدسة مشروع قومي، وأن كل رحلات مسار العائلة المقدسة تفقدية، ومجرد رحلات تجريبية حتى يبني منسقو الرحلات في الخارج فكرة، موضحًا أن هذا المسار لا يوجد في أي دولة في مصر، ويجب تجهيزه بشكل يليق بمصر.
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