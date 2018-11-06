سليم الأنصاري يعترف: بخاف من الظلمة وهذه أكثر المواقف المرعبة في حياتي

اعترف الفنان أمير كرارة، بخوفه من «الظلمة»، قائلا:" لأني بحب الحياة والنور، ولازم يكون فيه نور في المكان اللي أنا نايم فيه، وبحب الصيف وبدخل في اكتئاب في الشتاء".



وكشف " كرارة " في حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج " تخاريف" المذاع على قناة " إم بي سي"، أكثر اللحظات المرعبة التي عاشها، قائلا:" كنت مسافر أنا ومراتي وولادي إلى لبنان، ويوم سفري بالطائرة الطقس كان به عاصفة، نتج عنها اهتزاز الطائرة ونشوب شرارة نيران بالمحرك،



وأضاف:" فضلت أقرأ قرآن وكنت خايف على مراتي وولادي، وكلمت المضيفة وكانت بطمني وتقول لي مفيش حاجة ماتخفش".

