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سليم الأنصاري يعترف: بخاف من الظلمة وهذه أكثر المواقف المرعبة في حياتي

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 12:46 ص
أمير كرارة
أمير كرارة
هاني حسين
اعترف الفنان أمير كرارة، بخوفه من «الظلمة»، قائلا:" لأني بحب الحياة والنور، ولازم يكون فيه نور في المكان اللي أنا نايم فيه، وبحب الصيف وبدخل في اكتئاب في الشتاء".

وكشف " كرارة " في حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج " تخاريف" المذاع على قناة " إم بي سي"، أكثر اللحظات المرعبة التي عاشها، قائلا:" كنت مسافر أنا ومراتي وولادي إلى لبنان، ويوم سفري بالطائرة الطقس كان به عاصفة، نتج عنها اهتزاز الطائرة ونشوب شرارة نيران بالمحرك،

وأضاف:" فضلت أقرأ قرآن وكنت خايف على مراتي وولادي، وكلمت المضيفة وكانت بطمني وتقول لي مفيش حاجة ماتخفش".
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