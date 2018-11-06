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توك شو

اتصالات النواب: الرئيس السيسي داعم للتكنولوجيا في المرحلة المقبلة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:16 ص
صدى البلد
توك شو
قال النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن جلسة أمس الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي كانت من أروع الجلسات للرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم.

وأوضح "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين" ، أن الرئيس تحدث حوار الأب لأبنائه، وأن الجلسة حملت رسالة واضحة عن خطورة "السوشيال ميديا".

وأضاق أن الرئيس السيسي داعم للتكنولوجيا في المرحلة المقبلة، ويركز على تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على التكنولوجيا.

وأشار وكيل لجنة الاتصالات، إلى أن تحدث مع بعض الوفود من بعض الدول على قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، لافتًا إلى أن القانون يحتوي على 45 مادة تحمي من كافة أشكال الجرائم الإلكترونية.
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