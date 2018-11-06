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توك شو

زكي: التكنولوجيا بحاجة إلى جيل جديد يواكب آخر التطورات العالمية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 08:59 ص
صدى البلد
توك شو
أكد نبيل زكي، القيادي بحزب التجمع، أهمية التكنولوجيا في تقدم المجتمعات والنهوض بها، مشيرا إلى أن التكنولوجيا تحتاج إلى جيل جديد يواكب آخر التطورات العالمية.

وقال زكي إن التحديات التي تسببها مواقع التواصل الاجتماعي بحاجة إلى استعداد من قبل الدولة، ويجب أن يكون هناك نوعًا من التوجيه للشباب، والتنوية باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الاتجاه الصحيح.

وأشار "زكي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الإثنين، إلى أن حضور منتدى شباب العالم رسل إلى دول العالم كلها.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد أن يكون الشاب المصري مستنير مثقف يعرف احتياجات بلده ويعرف الواجبات الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها.

وتباع:"ثورة 30 يونيو كانت خير دليل على أنه لا يمكن الاستخفاف بالشعب المصري، متابعًا: "تلقينا من الجماعات الإرهابية تهديدات ومع ذلك الشعب المصري نزل بالملايين".

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