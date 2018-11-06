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توك شو

سعيد حساسين: الرئيس السيسي يدرك جيدا أهمية السوشيال ميديا

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:15 ص
صدى البلد
توك شو
علق الإعلامي وعضو مجلس النواب سعيد حساسين، على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، في إحدى جلسات منتدى شباب العالم، على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا إن الرئيس يدرك تمامًا أهمية السوشيال ميديا وأن منعها صعب جدًا.

وأوضح "حساسين"، خلال تقديم برنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين" أننا نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في السب والشتيمة مما يعمل على هدم القيم في المجتمع.

وأضاف أن الصين تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في العمل فقط، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي تطرق اليوم إلى موضوعات لم يتحدث عنها من قبل، معقبًا: "الله ينور عليك يا ريس".
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