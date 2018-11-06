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فن

ياسمين صبرى تتناول العشاء فى القنصلية الفرنسية .. صور

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:15 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت القنصلية الفرنسية، صورا للفنانة ياسمين صبرى، أثناء زيارة لها لمقر القنصلية بالإسكندرية وتناولها العشاء مع العاملين بها.

وقالت القنصلية الفرنسية، عبر الصفحة الرسمية لها بفيسبوك،: "استقبلنا ضيفا خاصا هى الفنانة ياسمين صبري .. يا لها من روح جميلة، مخلصة للإسكندرية ومدافعة عن قضايا المرأة .. شكرًا لكِ ونتمنى لكِ النجاح والسعادة فى كل شىء".

يذكر ان ياسمين صبرى، من مواليد محافظة الإسكندرية.
ياسمين صبرى تتناول العشاء فى القنصلية الفرنسية .. صور
ياسمين صبرى تتناول العشاء فى القنصلية الفرنسية .. صور
ياسمين صبرى تتناول العشاء فى القنصلية الفرنسية .. صور
ياسمين صبرى تتناول العشاء فى القنصلية الفرنسية .. صور
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