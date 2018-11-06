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محامي قتيل الشرقية: المتهم سعى لتحويل القضية إلى دفاع عن الشرف

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:31 ص
صدى البلد
توك شو
كشف ياسر الجزار، محامي أسرة الشاب الذي قتل على يد نجار مسلح بالشرقية، تفاصيل الواقعة.

وأضاف "الجزار"، خلال حواره لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+"، أن المتهم كان صديق المجني عليه، موضحًا أن المجني عليه الذي يبلغ من العمر 23 عامًا، كان بحوزته مبلغا ماليا، والمتهم علم بذلك؛ فاستدرجه، ولم يعلم أحد ما دار بينهما.

وقال إن المتهم اعترف بأنه قتله، ولكن حول القضية من قضية سرقة وقتل، إلى قضية دفاع عن الشرف، حيث قال أمام النيابة: "دخلت لقيت المجني عليه في غرفة النوم مع أختي، رغم أن القتيل كان بملابسه كاملة".
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