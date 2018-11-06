مصري مطور للتعليم في اليابان: رجعت أخدم بلدي وعايز تكليف مش تكريم.. فيديو

قال حسين زناتي، الباحث في شؤون تطوير التعليم باليابان، إن تجربتي مع تطوير التعليم في اليابان خضعت لـ3 مراحل، قائمة على تحويل الطالب العادي إلى معلم داخل المدرسة.



وأضاف "زناتى"- في تصريحات تليفزيونية أذاعتها قناة " إم بي سي مصر"، أن هناك فجوة كبيرة بين المراحل التعليمية والتعليم بين مدرسة وأخرى، وبين الطالب المحلي والدولي في مصر، وذلك يخلق عملية فراغ في الثقافات بين الأجيال المختلفة.



وتابع:" رجعت بلدي عشان أخدمها واطبق اللي اتعلمته برَّه، في مصر، وعشت في اليابان لمدة 19 سنة، وحصلت فيها على الدكتوراه"، مضيفا: "يساعدني في تطبيق التجربة في محافظة المنيا 4 خبراء يابانيين، وتم تجريبها على 25 طالبا، بداية من الصف الثاني الابتدائي، وحتى الصف الثاني الثانوي، وسيتم تعميمها في محافظات الصعيد".



وأكمل:" لأول مرة تهتم الحكومة المصرية بتطوير التعليم في مصر، والرئيس السيسي اعتذر عن عدم الاهتمام إعلاميا بتطوير التعليم، ولا أحتاج إلى تكريم، ولكن أحتاج إلى تكليف بتطوير التعليم".