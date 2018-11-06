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أخبار البلد

عضو مجلس الصيادلة يكشف معوقات تطبيق اليقظة الدوائية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:31 م
صدى البلد
محمد غالي
قال محمد حسن، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن الصيدلة مهنة عريقة كبيرة وتخدم جميع المواطنين، ومن الضروري أن تكون الخدمة التي تقدم لهم في هذا المجال متميزة.

وأكد عضو مجلس النقابة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مجال اليقظة الدوائية هو إحدى الوسائل التي تسهم في تقديم خدمات مميزة للمواطنين، حيث يساعد على عمل شبكة تواصل معلومات عن الحالات التي تظهر عليها أعراض سلبية لسرعة تفادي مخاطر الأدوية، مشيرا إلى أن هذه الآلية موجودة بالفعل في المستشفيات ومديريات الصحة التابعة للوزارة، ويجب تطويرها واستعادة كفاءتها.

وأضاف: "النقابة ترغب في زيادة تركيز اليقظة الدوائية عن طريق التكتل من خلال جعل صيدلي يكون مسئولا عن حوالي 30 صيدلية يجمع منها المعلومات عن أي أعراض سلبية ظهرت على المرضى عند تناول الدواء، ولكن هذا الأمر سيكون مكلفا جدا على النقابة".

وأشار عضو الصيادلة إلى أنه من الأفضل إرسال الصيدلي بنفسه المعلومات إلى قاعدة البيانات، لافتا إلى أنه يجب تغيير الثقافة عند المريض للاستجابة إلى الصيدلي وإعطائه جميع المعلومات.

وأوضح حسن أن اليقظة الدوائية تحتاج إلى أطباء مدربين على أعلى مستوى لملاحظة أي أثر سلبي والإبلاغ به، مضيفا أنه يجب معرفة كيفية تشخيص الحالة على كارت المعلومات والمعاملة مع المريض.
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