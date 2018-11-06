اليوم.. ختام منتدى شباب العالم.. والرئيس يعلن التوصيات

تختتم اليوم الثلاثاء بـ"مدينة السلام"، شرم الشيخ، فعاليات منتدى شباب العالم الذي انطلق السبت الماضي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشهد مشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من 163 دولة، عبروا خلاله عن آرائهم ومبادراتهم، في حضور نُخبة من القادة والشخصيات المؤثرة في العالم، حيث دارت مناقشات وحوارات وورش عمل شارك الرئيس في جزء كبير منها.



ومن المقرر أن يشهد الرئيس السيسى، مساء اليوم، وضيوف المنتدى، الحفل الختامي، حيث سيعلن الرئيس بعده، عن، التوصيات النهائية لهذا الحدث العالمي.



ومن بين أبرز تلك التوصيات "الموافقة على إنشاء مدينة شباب إفريقيا لتأهيل الشباب الإفريقى للقيادة ، وكذلك الموافقة على تعديل قانون الجمعيات الأهلية ، وذلك استجابة من الرئيس لمقترح إحدى المشاركات في المنتدى والتي طالبت بتعديل القانون وهو ما وافق عليه الرئيس بالفعل .



كما ستشهد التوصيات إعلان تشكيل لجنة او مجموعة بحثية لبحث تأثير مواقع التواصل الاجتماعى وأدواتها .