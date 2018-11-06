هاني حنا يعلق على اختيار منتدى شباب العالم كتاب الأعمدة السبع عنوانا له

قال هاني حنا، ابن المؤرخ ميلاد حنا، مؤلف كتاب الأعمدة السبعة للشخصية المصرية، إن اختيار منتدى شباب العالم كتاب الأعمدة السبع؛ ليكون عنوانا له، أسعدنى على المستوى الشخصى، موضحا أن الاختيار كان له بُعد ورسالة للشعب المصري.



وأضاف خلال حواره ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير، من شرم الشيخ، أن الاختيار من القائمين على المنتدى؛ يعتبر اختيارا ذكيتا، ونحن كنا نفتقد الإحساس بالرأى العام.



وأشار إلى أن الكتاب مطبوع منذ 30 عاما، ويحتوي على فكرة بسيطة غير معقدة.