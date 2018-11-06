بث محاضرات الدبلومة العامة في جامعة سوهاج عن بعد

قال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، إنه وللمرة الأولى في الجامعة، سيتم بث محاضرات الدبلومة العامة في التربية "عن بُعد"؛ وذلك من خلال وحدة نقل التكنولوجيا وريادة الأعمال.



وأضاف عزيز، في تصريح صحفي، أن الجامعة تعكف على تطبيق وتفعيل كافة الأساليب والسبل الحديثة في التعليم والتي من شأنها دعم وتيسير العملية التعليمية .



وأشار رئيس الجامعة إلي أن التعليم عن بعد يهدف إلى توفير تكاليف السفر والإقامة على الطلاب، بالإضافة لتقليل الازدحام والتكدس في المواصلات وكذلك بقاعات التدريس في الجامعة.



ومن جانبه، أعلن الدكتور خالد عمران، عميد كلية التربية، عن عقد ورشة عمل لطلبة وطالبات الدبلومة العامة، اليوم الثلاثاء، الساعة ١١ صباحا بمقر الكلية؛ لتوضيح كيفية تلقي المحاضرات عن بعد، وسيجري خلالها استلام كل طالب كلمة مرور الخاصة به.



فيما أوضح الدكتور معتز عطا، مدير وحدة نقل التكنولوجيا وريادة الأعمال، أن عملية البث ستجري من خلال استديوهات الوحدة المتواجدة بوحدة التعليم عن بعد، في مبني الخدمات بمقر الجامعة القديم.