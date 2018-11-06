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هاني حنا: منتدى شباب العالم يدعم تلاقي الحضارات.. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:21 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال هاني حنا، نجل المؤرخ ميلاد حنا، مؤلف كتاب الأعمدة السبعة للشخصية المصرية، إن منتدى شباب العالم يحتوي على ثقافات مختلفة ويهدف للتغير للافضل، موضحا أن طبيعة مصر الجغرافية تعتبر ملتقى لشرايين كثيرة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير، من شرم الشيخ، أن المنتدى يدعم تلاقي الحضارات والأفكار العالمية المختلفة وتنوعها، ما يساهم في إثراء الحوار وتغيير الأفكار القديمة التي تعرقل مسيرة الأمة.

واشار إلى أن مؤتمر الشباب يمثل تفاعلا فكريا يجني ثماره ويساهم في دفع عجلة التقدم.
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