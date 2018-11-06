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رياضة

فضل الله: الأهلي يحتاج إلى سرعة ودفع مبلغ كبير للتظلم على إيقاف أزارو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:50 ص
صدى البلد
محمد سمير
أكد محمد فضل الله خبير اللوائح الدولي أن النادي الأهلي له الحق في الاستئناف على قرار ايقاف وليد أزارو، ولكن خارج الاتحاد الأفريقي "كاف".

وقال فضل الله، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الأهلي لا يجوز له الاستئناف على عقوبة إيقاف داخل الاتحاد الأفريقي بسبب اللوائح".

واستطرد: "ولكن الأهلي له الحق في التظلم أمام محكمة التحكيم الرياضية ولكن هذا يتطلب سرعة كبيرة من جانب إدارة الأهلي في وقت ضيق للغاية بجانب إرسالها للشق المستعجل داخل المحكمة الرياضية ودفع مبلغ كبير للغاية، ولكن أظن أن الوقت ضيق للغاية قبل المباراة".
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