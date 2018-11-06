وزير التعليم العالي: 14 جامعة جديدة تدخل الخدمة خلال عامين.. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إننا نعمل مع وزارة التربية والتعليم كمنظومة واحدة؛ من أجل تطوير التعليم.



وأضاف " عبدالغفار " في مداخلة هاتفية أذاعتها قناة " إم بي سي مصر"،: "حصلنا على الإلهام من الثورة الصناعية الرابعة التي تعتمد على الذكاء الإصطناعي وقمنا بإجراء دراسة للتعرف على وجهة العالم في المستقبل في التعليم"، قائلا: "سيتم إنشاء 7 جامعات جديدة تحتوي على مناهج جديدة وتطبيقية تتماشى مع الجيلين الثالث والرابع من الجامعات في البحث العلمي والتدريس".



وأكد أنه يتم إنشاء جامعة عريقة بكل من "جبل الجلالة"، ومدن "شرم الشيخ ورأس سدر والطور"، بالإضافة إلى 3 جامعات في مدينة العلمين الجديدة ستدخل الخدمة العام المقبل".



وأشار إلى أنه سيجري إنشاء 7 جامعات دولية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم توقيع عقد مع الجامعات الألمانية لإنشاء جامعات تطبيقية تدخل الخدمة في عام 2020، وتعتمد على الجزء التدريبي والتأهيلي داخلها، بالإضافة إلى تحالفات مع جامعات كندية وأمريكية وبريطانية ويابانية وإيطالية".