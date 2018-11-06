مخرج مباراة الأهلي والترجي يرفض الرد على تحرك الشياطين الحمر

رفض هشام عبد الداوود، مخرج مباراة الأهلي والترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، التعليق على تحرك النادي الأهلي لمقاضاته.



وقال عبد الداوود، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "لا تعليق.. لن أعلق على قرار الأهلي".



وتابع: "أنا مسؤول عن الـ90 دقيقة التي ظهرت على الهواء فقط لا غير".