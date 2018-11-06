محمد سلامة يبدأ معاينة أماكن تصوير برنامج جورج قرداحي

يجري المخرج الشاب محمد سلامة، معاينة لبعض أماكن التصوير في شوارع القاهرة؛ للبدء في برنامج الإعلامي جورج قرداحي، الذي يعد التجربة الأولى له في إخراج البرامج التلفزيونية، والمقرر عرضه علي قناة "On TV" الفضائية.



ولم يتم تحديد اسم للبرنامج أو موعد عرضه حتى الآن، ويتضمن البرنامج عرض القضايا المثيرة للجدل من ملفات وزارة الداخلية.



من ناحية أخري يعقد "سلامه" جلسات عمل، مع المنتج ريمون مقار بشركة "فنون مصر" للانتهاء من تحضيرات مسلسلهما الجديد، المقرر عرضه خلال رمضان ٢٠١٩.



وشارك محمد سلامة فى الماراثون الرمضانى الماضى، بـ إخراج مسلسل "رحيم" بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة نور، ومحمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز، والذي كان من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإنتاج "مجموعة فنون مصر".



كما أخرج "سلامة" عددا من البروموهات لبعض البرامج الجديدة التي تعرض حاليا علي القنوات، ومنها "أنا وبنتي" للفنان شريف منير وأسما شريف منير، وبرنامج "قهوة أشرف" لـ أشرف عبدالباقي، وبرنامج "ساعة لقلبك" للمطرب هشام عباس.