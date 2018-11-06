ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمد سلامة يبدأ معاينة أماكن تصوير برنامج جورج قرداحي

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:55 ص
صدى البلد
سعيد فراج
يجري المخرج الشاب محمد سلامة، معاينة لبعض أماكن التصوير في شوارع القاهرة؛ للبدء في برنامج الإعلامي جورج قرداحي، الذي يعد التجربة الأولى له في إخراج البرامج التلفزيونية، والمقرر عرضه علي قناة "On TV" الفضائية.

ولم يتم تحديد اسم للبرنامج أو موعد عرضه حتى الآن، ويتضمن البرنامج عرض القضايا المثيرة للجدل من ملفات وزارة الداخلية.

من ناحية أخري يعقد "سلامه" جلسات عمل، مع المنتج ريمون مقار بشركة "فنون مصر" للانتهاء من تحضيرات مسلسلهما الجديد، المقرر عرضه خلال رمضان ٢٠١٩.

وشارك محمد سلامة فى الماراثون الرمضانى الماضى، بـ إخراج مسلسل "رحيم" بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة نور، ومحمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز، والذي كان من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإنتاج "مجموعة فنون مصر".

كما أخرج "سلامة" عددا من البروموهات لبعض البرامج الجديدة التي تعرض حاليا علي القنوات، ومنها "أنا وبنتي" للفنان شريف منير وأسما شريف منير، وبرنامج "قهوة أشرف" لـ أشرف عبدالباقي، وبرنامج "ساعة لقلبك" للمطرب هشام عباس.
loading...

ترشيحاتنا

فى الملعب وش السعد.. الثنائي محسن على موعد تاريخى مع الأهلي فى رادس

تعليق ناري من جمال الغندور على قرار CAF بإيقاف وليد أزارو مباراتين

شاهد .. ظهور نادر لثعبان كوبرا عربي برتقالي اللون في السعودية

شاهد .. زوجات لاعبي الزمالك في بتروسبورت لمؤازرة الفريق أمام الحرس

مصر ترجئ زيارة وزير خارجية البرازيل بعد تعهد رئيسها بنقل السفارة للقدس

كواليس إيقاف أزارو وحرمانه من نهائى أفريقيا أمام الترجي

ياسمين صبرى تتناول العشاء فى القنصلية الفرنسية .. صور

وسائل الإعلام الأمريكية ترفض بث إعلان لحملة ترامب.. فيديو

بنص اللوائح.. عقوبة وليد أزارو واجبة النفاذ والاستئناف مرفوض

سرطان الكبد.. أخطر أمراض العصر .. اكتشف أنواعه وأهم أسبابه والأعراض المبكرة

ولي العهد السعودي يضع حجر أساس أول مفاعل نووي

شاهد.. أول تعليق لوالدة عبد الوهاب يسري بعد اعتذار السيسي لها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبرى تتناول العشاء فى القنصلية الفرنسية .. صور

قرينة الرئيس: أجريت حديثا ثريا مع مجموعة راقية من الشباب المصري الواعد

إذا كان شعارنا الكنز في الرحلة فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة.. لماذا اعتذر السيسي لوالدة عبد الوهاب يسري؟

مع عنان سترى نفسك لحظة ولادتك.. طالبة بالإسكندرية توثق الثواني الأولى بعد الولادة.. صور

عمر خيرت يتألق في مهرجان الموسيقى العربية .. صور

فيديو

رامي عياش: عمرو دياب نمبر وان في العالم العربي.. فيديو
سرطان الكبد.. أخطر أمراض العصر .. اكتشف أنواعه وأهم أسبابه والأعراض المبكرة
مصري مطور للتعليم في اليابان: رجعت أخدم بلدي وعايز تكليف مش تكريم.. فيديو
السر وراء إيقاف أزارو مباراتين فقط.. وحق الأهلي في التظلم على عقوبة الكاف
رامي عياش: سأشارك في مسلسل جديد خلال 2019

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟