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ديلي ميل تكشف عن أنواع عمى الألوان والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:37 ص
ما هو عمی الألوان..
ما هو عمی الألوان.. والرجال أكثر عرضة له من النساء
آية التيجي
عمى الألوان، هو مرض يجعل الشخص غير قادر على رؤية الأشياء بألوانها الحقيقة، حيث أنه يري مجموعة محدودة من الألوان.

ووفقا لما تناوله صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يعاني شخصا واحدا من بين كل 20، من عمی الألوان، وهي حالة تجعل الشخص المصاب به يری العالم باهتا، ولا يميز الألوان الزاهية، كـ"الأحمر، والأخضر".

واشارت هيئة الصحة الوطنية، البريطانية، إلى أن هذا المرض، يؤثر علی 1 من كل 200 امرأة في العالم، و1 من كل 12 رجلًا، حيث أن هناك 4 أنواع من عمی الألوان، تُعرف باسم "protanopia" و deuteranopia و tritanopia و achromatopsia، وتفصيلها فيما يلي:

١- عمی الألوان "اللون الأحمر".. ويتضمن Protanopia مخاريط الطول الموجي الطويلة أو المفقودة في شبكية العين. هذه المخاريط المستقبلة للضوء هي المسؤولة عن تصور الضوء الأحمر، حيث يجد الشخص المصاب به صعوبة في التمييز بين الألوان الحمراء والخضراء، وبين اللونين الأزرق والأخضر.

٢- عمی الالوان "اللون الاخضر".. ويعد Deuteranopia هو الشرط الذي تفتقد فيه مخروط photoreceptor الأخضر من شبكية العين. ونتيجة لذلك، يكون من الصعب أكثر علی الشخص أن يميز اللون الأخضر عن اللون الأحمر، وكذلك بعض الرماديات والأزهار والأزرق المخضر. وهو واحد من أكثر أشكال عمی الألوان شيوعا.

3- عمی ألوان "اللونان الاصفر والازرق".. وبالنسبة للنوع الثالث Tritanopia فهو عبارة عن نقص كامل في المخاريط ذات الطول الموجي القصير في الشبكية التي تستقبل الضوء الأزرق، حيث أن الناس الذين يعانون من هذا النوع النادر جدا من عمی الألوان يخلطون بين الألوان الفاتحة مع الرمادي، والأرجواني الداكن مع الأسود، وبين اللون البرتقالي مع اللون الأحمر.

4- عمی الألوان "التام".. لا يمكن للأشخاص الذين يعانون من مجموع achromatopsia إدراك أي ألوان علی الإطلاق، ويمكنهم فقط مشاهدة العالم بالأبيض والأسود وظلال الرمادي.
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