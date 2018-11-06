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رامي عياش: رفضت عرضا لتولي إحدى وزارتين في لبنان.. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
رامي عياش
رامي عياش
هاني حسين
قال الفنان رامي عياش، إن نجاحه؛ جاء بالتعب والبحث عن الجديد والتطوير، مشيرا إلى أن الموسيقى الخاصة به كلاسيكية، ويتم توزيعها بمصر ولبنان.

وأضاف " عياش " في تصريحات تليفزيونية أذاعتها قناة " إم بي سي مصر"، قائلا: "أنا متواجد في مصر للمشاركة في مهرجان في الإسكندرية ودار الأوبرا المصرية"، لافتا إلى أنه سيطرح ألبوم جديد بعد شهر من الآن.

واستطرد: "اسمي كان مطروحا؛ لتولي منصب وزير الثقافة أو البيئة في الحكومة اللبنانية، ولكنني غير مستعد لتولي حقيبة وزارية في هذا التوقيت، وأبلغ من العمر 38 عاما".
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