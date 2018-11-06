رامي عياش: رفضت عرضا لتولي إحدى وزارتين في لبنان.. فيديو

قال الفنان رامي عياش، إن نجاحه؛ جاء بالتعب والبحث عن الجديد والتطوير، مشيرا إلى أن الموسيقى الخاصة به كلاسيكية، ويتم توزيعها بمصر ولبنان.



وأضاف " عياش " في تصريحات تليفزيونية أذاعتها قناة " إم بي سي مصر"، قائلا: "أنا متواجد في مصر للمشاركة في مهرجان في الإسكندرية ودار الأوبرا المصرية"، لافتا إلى أنه سيطرح ألبوم جديد بعد شهر من الآن.



واستطرد: "اسمي كان مطروحا؛ لتولي منصب وزير الثقافة أو البيئة في الحكومة اللبنانية، ولكنني غير مستعد لتولي حقيبة وزارية في هذا التوقيت، وأبلغ من العمر 38 عاما".