مسئولو مياه مطروح يتفقدون محطات مدن الحمام والضبعة والعلمين

تفقد المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح يرافقة المهندس خالد عبد الله رئيس قطاع المياه والمهندس وليد شوقي رئيس قطاع المشروعات والمهندس هشام توفيق رئيس قطاع الصرف الصحي والمهندس أحمد نصر رئيس الهيئة القومية بمطروح، المشروعات التي تقوم بتنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن الحمام والضبعة والعلمين .



وتم المرور علي مشروع محطات الصرف الصحي الجديدة بمدينة الضبعة ومشروع الصرف الصحي بمدينة الحمام و اختتم الزيارة بمحطة جنوب العلمين حيث تم عرض ملخص عن كيفية عمل المحطة والمشاكل التي تواجها.



وأكد رئيس مجلس ادارة شركة مياه مطروح،ضرورة المتابعة المستمرة لمحطات الروافع لضمان استمرار ضخ المياه بصورة منتظمة.

