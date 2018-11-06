الاتحاد التونسي: ننتظر قرار رفع عقوبة إيقاف فرانك كوم والذوادي

أكد حامد المغربي، المتحدث الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم، أن الترجي التونسي ينتظر رفع قرار الإيقاف عن لاعبي الفريق، فرانك كوم والذوادي.



وأكمل المغربي في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "نتمنى أن يكون القرار صائب خلال اجتماع الكاف، غدا الأربعاء؛ لأنه لم يكن صحيحًا حصولهم على إنذار خلال لقاء الذهاب".



وقال إنه بعد قرار الكاف؛ سبق قبل ذلك إلغاء بعض العقوبات، والإنذارات؛ عندما تأكد الكاف من عدم استحقاقها.