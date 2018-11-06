ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الاتحاد التونسي: ننتظر قرار رفع عقوبة إيقاف فرانك كوم والذوادي

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:51 ص
صدى البلد
محمد سمير
أكد حامد المغربي، المتحدث الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم، أن الترجي التونسي ينتظر رفع قرار الإيقاف عن لاعبي الفريق، فرانك كوم والذوادي.

وأكمل المغربي في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "نتمنى أن يكون القرار صائب خلال اجتماع الكاف، غدا الأربعاء؛ لأنه لم يكن صحيحًا حصولهم على إنذار خلال لقاء الذهاب".

وقال إنه بعد قرار الكاف؛ سبق قبل ذلك إلغاء بعض العقوبات، والإنذارات؛ عندما تأكد الكاف من عدم استحقاقها.
loading...

ترشيحاتنا

تعليق صادم لـ حسن المستكاوى بعد قرار إيقاف وليد ازارو

الاستعلامات ترد على تصريحات وزير سياحة لبنان المسيئة.. والأخير يعتذر.. فيديو

كواليس إيقاف أزارو وحرمانه من نهائى أفريقيا أمام الترجي

تعرف على سر تحويل كارتيرون مدرب الأهلى للتحقيق قبل نهائى أفريقيا

مستشار رئيس تونس: الحكومة الجديدة تمثل الإخوان.. وسمعنا بالتعديل من الإعلام

الاتحاد التونسي يكشف الفائدة من إيقاف وليد أزارو قبل لقاء الأهلى والترجى

السنغال تكشف عن فضيحة جديدة لتنظيم الحمدين

موجة رياح قوية تحطم مطعما في إيطاليا.. فيديو

بالتفاصيل.. حكاية منى عراقي منذ القبض عليها بقسم الأزبكية حتى إخلاء سبيلها

مخرج مباراة الأهلي والترجي يكشف تفاصيل جديدة حول أزمة تيشيرت وليد أزارو

7 معلومات عن روني الطرابلسي الوزير اليهودي في الحكومة التونسية الجديدة

قرينة الرئيس: أجريت حديثا ثريا مع مجموعة راقية من الشباب المصري الواعد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبرى تتناول العشاء فى القنصلية الفرنسية .. صور

قرينة الرئيس: أجريت حديثا ثريا مع مجموعة راقية من الشباب المصري الواعد

إذا كان شعارنا الكنز في الرحلة فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة.. لماذا اعتذر السيسي لوالدة عبد الوهاب يسري؟

مع عنان سترى نفسك لحظة ولادتك.. طالبة بالإسكندرية توثق الثواني الأولى بعد الولادة.. صور

عمر خيرت يتألق في مهرجان الموسيقى العربية .. صور

فيديو

وزير التعليم العالي: 14 جامعة جديدة تدخل الخدمة خلال عامين.. فيديو
رامي عياش: عمرو دياب نمبر وان في العالم العربي.. فيديو
سرطان الكبد.. أخطر أمراض العصر .. اكتشف أنواعه وأهم أسبابه والأعراض المبكرة
مصري مطور للتعليم في اليابان: رجعت أخدم بلدي وعايز تكليف مش تكريم.. فيديو
السر وراء إيقاف أزارو مباراتين فقط.. وحق الأهلي في التظلم على عقوبة الكاف

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟