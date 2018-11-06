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رامي عياش: سأشارك في مسلسل جديد خلال 2019

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:18 ص
رامي عياش
رامي عياش
هاني حسين
كشف الفنان رامي عياش، عن آخر أعماله الفنية التي سيشارك فيها، قائلا: "سأشارك في مسلسل درامي خلال 2019، لمدة 60 حلقة".

وأضاف " عياش " في تصريحات تليفزيونية أذاعتها قناة " إم بي سي مصر"، قائلا:" بيروت تعاني اقتصاديا واجتماعيا، ولبنان به حروب وثورات وصراع مستمر منذ عقود كثيرة، وربنا يصلح الحال".

وتابع:" بحب أغني لوديع الصافي لأنه أستاذنا، واحنا اتربينا على أغاني عبدالحليم حافظ وأم كلثوم ووديع الصافي".
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