اليوم.. ندوات لتوعية طلاب الأقصر بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

تنظم إدارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري في محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، ندوات توعية، بمدارس المراكز والمدن، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم؛ وذلك لتوعية الطلاب بأمراض أنفلونزا الطيور والدودة الكبدية- "الفاشيولا"- والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وطرق الوقاية منها.



واوضحت دنيا زاد همام مدير إدارة الإرشاد والتوعية بمديرية الطب البيطري انه سيتم تنظيم 8 ندوات بالمدارس وفقا للإدارات- عدا إدارة القرنة التعليمية بإجمالي 7 ندوات، كالتالي:



أولا: المدارس التابعة لإدارة ارمنت التعليمية، وهي" مدارس "الحرية الابتدائية بالمراعزة" اليوم ، و" ارمنت الثانوية بنين" يوم الأربعاء 14 نوفمبر، و"الشهيد عثمان مكى الإعدادية" الإثنين 19 نوفمبر، و"الرياينة الإعدادية بنين" الإثنين 26 نوفمبر، و"ارمنت الصناعية بنات" الأربعاء 5 ديسمبر المقبل، و"اولاد دهمش الإبتدائية" الإثنين 11 من مارس 2019، و"المحاميد بحرى" الثلاثاء 19 مارس 2019، و"الرزيقات قبلى الإعدادية" الإثنين 25 من مارس 2019.



ثانيا: المدارس التابعة لإدارة البياضية التعليمية، وهي " مدرسة عمار بن ياسر للتعليم الاساسى يوم الإثنين الموافق 5 من نوفمبر الجارى ، مدرسة الإعدادية بنات يوم الاحد 11من نوفمبر الجارى ، مدرسة الحبيل الإعدادية المشتركة يوم الاحد 18 من نوفمبر الجارى ، مدرسة على بن طالب للتعليم الاساسى يوم الثلاثاء 28 من نوفمبر الجارى ، مدرسة الرضوانية الإعدادية يوم الاحد 9 من ديسمبر الجارى ، مدرسة الذهبى الإبتدائية يوم الاحد 17 من مارس المقبل ، مدرسة الديوكات الابتدائية يوم الأربعاء 20 من مارس المقبل ، مدرسة الشهيد سيد ذكريا يوم الاحد 31 من مارس المقبل".



ثالثا: : المدارس التابعة لإدارة اسنا التعليمية، وهي "مدرسة الشهيد محمد نور الابتدائية يوم الخميس 8 من نوفمبر الجارى ، مدرسة الإعدادية بنين يوم الثلاثاء 13من نوفمبر الجارى ، مدرسة الفندقية التجارية المشتركة يوم الأربعاء 21 نوفمبر الجارى ، مدرسة فاطمة الزهراء ثانوى مشترك يوم الإثنين 26 نوفمبر الجارى ، مدرسة محمد محمود خليل الابتدائي يوم الإثنين 10 ديسمبر المقبل ، مدرسة الإعدادية بنات يوم الخميس 8 مارس المقبل ، المدرسة التجارية المشتركة يوم الأربعاء 20 مارس المقبل ، مدرسة الثانوية بنات يوم الخميس 28 مارس المقبل".



رابعا: المدارس التابعة لإدارة الأقصر التعليمية، وهي "مدرسة وادى الملكات الابتدائية يوم الاربعاء 7 نوفمبر الجارى ، المدرسة الاعدادية الجديدة بنات يوم الخميس 15 نوفمبر الجارى ، مدرسة الثانوية بنات يوم الاثنين 19 نوفمبر الجارى ، الفنية بنات يوم الاحد 25 نوفمبر الجارى ، مدرسة الفرنساوى التجريبى يوم الأثنين 3 ديسمبر المقبل ، مدرسة ام المؤمنين الاعدادية بنات يوم الاربعاء 13 مارس المقبل ، مدرسة الاقصر العسكرية يوم الاثنين 18 مارس المقبل ، مدرسة الفندقية بنات يوم الاحد 24 مارس المقبل".



خامسا: المدارس التابعة لإدارة القرنة التعليمية، وهي : "مدرسة الاعدادية بنات يوم الاثنين 5 نوفمبر الجارى ، مدرسة الشهيد حسن جلال للتعليم الأساسى يوم الأحد 21 نوفمبر الجارى ، مدرسة الاقالتة الاعدادية المشتركة يوم الاحد 12 نوفمبر الجارى ، مدرسة القرنة الثانوية العامة يوم الثلاثاء 27 نوفمبر الجارى ، مدرسة القرنة الثانوية الزراعية يوم الثلاثاء 4 ديسمبر المقبل ، مدرسة القرنة الاعدادية يوم الثلاثاء 12 مارس المقبل ،مدرسة بن الجراح الأبتدائية بالأقالتة يوم الأثنين 26 مارس المقبل".