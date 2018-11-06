ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

6 قصور ثقافة بالأقصر تنظم عددا من الفعاليات بمناسبة أعياد الطفولة.. صور

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:38 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة بفرع ثقافة أسوان، شملت العديد من الفعاليات الثقافية والفنية.

نظمت الفعاليات في 6 قصور ثقافة، كالتالي:

أولا: قصر ثقافة أسوان.. أقيمت ورشة فنية "طباعة على الورق" بألوان الجواش وورق الاستنسل لبراعم المستقبل بنادى التمكين الثقافى أدراتها عبير الصاوى ، بجانب ورشة "إعادة تدوير وحدات الإضاءة" أدارتها يارا محمود ، كما عقد ضمن نشاط نادى المرأة الأسبوعى محاضرة " الفكر الإسلامى المعتدل فى مواجهة التطرف" ألقاها أحمد طه .

ثانيا: قصر ثقافة كوم أمبو.. أقيم عرض فنى لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة كوم أمبو بمناسبة أعياد الطفولة تغنت الفرقة بمجموعة من الأغانى " الوطن الأكبر ، فالكتب قرينا ، ماما ، قمرون ، طلعت ياماحلا نورها ، الحلوه دى" .

ثالثا: قصر ثقافة العقاد.. أقيم عرض فنى لفرقة أطفال كورال العقاد بنادى أسوان الرياضى ، والفرقة بقيادة أحمد موسى .

رابعا: قصر ثقافة أبو سمبل.. عقدت محاضرة " مكافحة التطرف الفكرى واجب وطنى ودينى" ألقاها الشيخ محمود هشام.

خامسا: قصر ثقافة السباعية.. أقيم عرض فنى لفرقة السباعية للإنشاد الدينى حيث قدمت الفرقة مجموعة من الابتهالات منها " ياجمال النبى و يا ابا الزهراء" .

سادسا: قصر ثقافة كلابشة، حيث اقيمت أمسية شعرية ضمن نشاط نادى الأدب ، أدارها الشاعر عبد المنعم فتح الرحمن .
6 قصور ثقافة بالأقصر تنظم عددا من الفعاليات بمناسبة أعياد الطفولة.. صور
6 قصور ثقافة بالأقصر تنظم عددا من الفعاليات بمناسبة أعياد الطفولة.. صور
6 قصور ثقافة بالأقصر تنظم عددا من الفعاليات بمناسبة أعياد الطفولة.. صور
6 قصور ثقافة بالأقصر تنظم عددا من الفعاليات بمناسبة أعياد الطفولة.. صور
6 قصور ثقافة بالأقصر تنظم عددا من الفعاليات بمناسبة أعياد الطفولة.. صور
6 قصور ثقافة بالأقصر تنظم عددا من الفعاليات بمناسبة أعياد الطفولة.. صور
6 قصور ثقافة بالأقصر تنظم عددا من الفعاليات بمناسبة أعياد الطفولة.. صور
6 قصور ثقافة بالأقصر تنظم عددا من الفعاليات بمناسبة أعياد الطفولة.. صور
6 قصور ثقافة بالأقصر تنظم عددا من الفعاليات بمناسبة أعياد الطفولة.. صور
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على أفضل دعاء لمن تأخر في الإنجاب

مميش: مستقبل مصر يبدأ من تطوير منطقة قناة السويس.. فيديو

السر وراء إيقاف أزارو مباراتين فقط.. وحق الأهلي في التظلم على عقوبة الكاف

موجة رياح قوية تحطم مطعما في إيطاليا.. فيديو

الاتحاد التونسي: ننتظر قرار رفع عقوبة إيقاف فرانك كوم والذوادي

طريقة عمل مش بالخلطة مع هالة فهمي.. فيديو

احذري هذه العادة الخطيرة فإنها تدمر شعرك

تقرير يكشف دور الأصوات العربية في انتخابات الكونجرس اليوم

خرجت ولم تعد.. زوجة الخصوص في رسالة لزوجها: زهقت منك ومش قادرة أحبك

مستشار رئيس تونس: الحكومة الجديدة تمثل الإخوان.. وسمعنا بالتعديل من الإعلام

شاهد.. موقف العريس من عروس مصرية تستعرض بالسيارة خلال الزفة

مقتل شخصين وإصابة 5 في انهيار جسر شمال روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. وزيرة الاستثمار تجلس أرضا للتواصل مع ذوي القدرات الخاصة

ياسمين صبرى تتناول العشاء فى القنصلية الفرنسية .. صور

قرينة الرئيس: أجريت حديثا ثريا مع مجموعة راقية من الشباب المصري الواعد

إذا كان شعارنا الكنز في الرحلة فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة.. لماذا اعتذر السيسي لوالدة عبد الوهاب يسري؟

مع عنان سترى نفسك لحظة ولادتك.. طالبة بالإسكندرية توثق الثواني الأولى بعد الولادة.. صور

فيديو

رامي عياش: بساعد مراتي في البيت ومبحبش البنات تعاكسني.. فيديو
طريقة قلي الباذنجان دون أن يمتص الزيت مع هالة فهمي.. فيديو
طريقة عمل مش بالخلطة مع هالة فهمي.. فيديو
رامي عياش: رفضت عرضا لتولي إحدى وزارتين في لبنان.. فيديو
وزير التعليم العالي: 14 جامعة جديدة تدخل الخدمة خلال عامين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟