6 قصور ثقافة بالأقصر تنظم عددا من الفعاليات بمناسبة أعياد الطفولة.. صور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة بفرع ثقافة أسوان، شملت العديد من الفعاليات الثقافية والفنية.



نظمت الفعاليات في 6 قصور ثقافة، كالتالي:



أولا: قصر ثقافة أسوان.. أقيمت ورشة فنية "طباعة على الورق" بألوان الجواش وورق الاستنسل لبراعم المستقبل بنادى التمكين الثقافى أدراتها عبير الصاوى ، بجانب ورشة "إعادة تدوير وحدات الإضاءة" أدارتها يارا محمود ، كما عقد ضمن نشاط نادى المرأة الأسبوعى محاضرة " الفكر الإسلامى المعتدل فى مواجهة التطرف" ألقاها أحمد طه .



ثانيا: قصر ثقافة كوم أمبو.. أقيم عرض فنى لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة كوم أمبو بمناسبة أعياد الطفولة تغنت الفرقة بمجموعة من الأغانى " الوطن الأكبر ، فالكتب قرينا ، ماما ، قمرون ، طلعت ياماحلا نورها ، الحلوه دى" .



ثالثا: قصر ثقافة العقاد.. أقيم عرض فنى لفرقة أطفال كورال العقاد بنادى أسوان الرياضى ، والفرقة بقيادة أحمد موسى .



رابعا: قصر ثقافة أبو سمبل.. عقدت محاضرة " مكافحة التطرف الفكرى واجب وطنى ودينى" ألقاها الشيخ محمود هشام.



خامسا: قصر ثقافة السباعية.. أقيم عرض فنى لفرقة السباعية للإنشاد الدينى حيث قدمت الفرقة مجموعة من الابتهالات منها " ياجمال النبى و يا ابا الزهراء" .



سادسا: قصر ثقافة كلابشة، حيث اقيمت أمسية شعرية ضمن نشاط نادى الأدب ، أدارها الشاعر عبد المنعم فتح الرحمن .