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رياضة

هيديرسفيلد وإسبانيول يهزمان فولهام وبيلباو في البريميرليج والليجا

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:43 ص
هيديرسفيلد
هيديرسفيلد
أ ش أ
فاز فريق هيديرسفيلد تاون على فولهام، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز هدف هيديرسفيلد، تيموثي فوسو منساه، في الدقيقة 29 من عمر المباراة.

وفي الدوري الإسباني، فاز فريق إسبانيول على أتليتك بيلباو، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب باور 8، ضمن منافسات الجولة الـ11 .

وأحرز هدف إسبانيول بورخا ايجليسياس في الدقيقة 41 من المباراة.
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