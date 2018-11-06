دونجا: الجيل الحالي للزمالك قادر على الفوز بدوري أبطال أفريقيا

أكد تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق، أن الجيل الحالي للفريق الأبيض، قادر على الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



وقال دونجا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الفوز بدوري أبطال أفريقيا يحتاج مجموعة من اللاعبين المميزين أصحاب العزيمة والإصرار الكبير في أرض الملعب، والقادرين على تحمل الضغط".



وأشار إلى أن الجيل الحالي بالزمالك قادر على الفوز بالبطولة، لافتا إلى أن جروس مدرب مميز ويملك سيرة ذاتية محترمة.