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رياضة

المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة التونسي: سنستقبل الأهلي بحفاوة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:21 ص
صدى البلد
محمد سمير
أكد حامد المغربي، المتحدث الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم، قوة الصداقة بين الشعبين التونسي والمصري، متعهدا باستقبال حافل لبعثة الأهلي في تونس، خلال لقاء العودة لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مغربي فى تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: بالتأكيد تحدث أحيانا بعض الأحداث غير المُرضية، وخروج عن النص، ولكن تبقى الصداقة هي الأمر السائد.

وأشار إلى أنهم سيستقبلون الأهلي بحفاوة فى تونس، لافتا إلى أن الأمن والجماهير التونسية على قدر المسؤولية.
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