طفل يقتل جدته ثم ينتحر بسبب طلبها تنظيف غرفته

قتل صبي في ولاية أريزونا الأمريكية، يبلغ من العمر 11 عاما، جدته؛ بإطلاق الرصاص على رأسها، قبل أن ينتحر، وذلك بعد أن رفض تنظيف غرفته.



وكانت الجدة إيفون وودارد، البالغة من العمر 65 عامًا، تعيش مع زوجها وحفيديها في منزل بضاحية فينكس، بمدينة ليتشفيلد بارك، وعندما طلبت من الصغيرين تنظيف غرفتيهما، إلا أن أحدهما رفض الأمر، واقترب من جدته، وأطلق النار عليها وأصابها في الرأس.



وبحسب التحقيقات؛ تبين أن البندقية تعود للجد، وبعد تفريغ كاميرات المراقبة؛ اتضح أن الحفيد لم يكن يخطط للجريمة، ولكن الأحداث قادته إلى ذلك.