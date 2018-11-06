محافظ أسوان: اتخذنا إجراءات لمنع تكرار شحوط البواخر السياحية

أكد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، أنه تم وضع عدد من الضمانات؛ لمنع تكرار ظاهرة شحوط البواخر السياحية خلال الموسم السياحي الحالي.



وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، إنه ووزير النقل الدكتور هشام عرفات، عقدا اجتماعا موسعا، بأسوان، بحضور مسئولي الأجهزة المعنية بالمحافظة؛ لمناقشة الإجراءات التأمينية لسلامة الملاحة النهرية بمجرى النيل خلال الموسم الشتوي الحالي، بالتزامن مع تنفيذ وزارة الرى مشروعات السدة الشتوية، حيث جرى وضع إجراءات التنسيق بين كافة الجهات المختصة؛ لتحديد واجبات واختصاصات كل جهة لتسهيل حركة مرور الفنادق العائمة خلال رحلاتها السياحية أثناء فترة السدة الشتوية بالشكل المطلوب.



وأضاف أن الوزير أكد ضرورة سرعة إلإنتهاء من أعمال التكريك والتطهير لمجرى نهر النيل بالقرب من مسار سير المراكب والفنادق العائمة ، وذلك بنهاية نوفمبر الحالى والتى يتم تنفيذها من خلال شركتين تحت إشراف الهيئة العامة للنقل النهرى بواقع 17 منطقة ، منها 7 مناطق فى نطاق محافظة الأقصر ، بجانب 10 مناطق فى نطاق محافظة أسوان ، مع التشديد على تركيب الشمندروات المطلوبة فى مناطق الإختناقات من أسوان إلى الأقصر ، وذلك بإجمالى 60 شمندورة سيتم وصولها خلال أسبوعين لضمان عدم حدوث شحوط فيها للبواخر السياحية.



وأشار المحافظ الى أنه تم توجيه الهيئة العامة للنقل النهرى بالتنسيق مع غرفة الفنادق العائمة التابعة لوزارة السياحة؛ لإلزام قائدى الفنادق العائمة بلتباع تعليمات مهندسي الملاحة بهيئة النقل، وذلك بالإلتزام بالسير بالمسار الملاحى المحدد؛ لتجنب أى شحوط، بما يضمن استمتاع السائحين والزائرين لأسوان ببرنامجهم السياحي لزيارة المعالم السياحية والأثرية.