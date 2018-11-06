ممثل إيجاس بمنتدى شباب العالم: حصلنا على مساحة لطرح الأفكار والإبداعات

شارك أحمد عبدالعظيم، رئيس قسم العلاقات العامة، للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، فى الدورة الثانية لمنتدى شباب العالم، المقام فى مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور أكثر من 5 آلاف شاب من 30 جنسية مختلفة، مؤكدا أنه عرس تاريخى لمصر أولا، ثم للوطن العربى.



وأشار "عبد العظيم"، على هامش مشاركته، فى فعاليات المنتدى، لليوم الثالث على التوالى، بحضور مجموعة من الشباب أصحاب التجارب المتميزة في العمل التطوعي في مصر والعالم، إلى أن فعاليات المنتدى أعطت الشباب فرصة لطرح أفكارهم وإبداعاتهم المختلفة، إلى جانب الآراء الإيجابية والسلبية، والنقد البناء ورفع مستوى الأداء وخطط تطوير المشروع مثل منبع متجدد للأفكار.



وأوضح رئيس قسم العلاقات العامة، لـ "إيجاس"، إن مصر بقيادتها السياسية، دشنت مبادرات عديدة فى دعم المرأة والشباب وترجمتها إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، مع تفهم التحديات التى تواجههم، ليس فقط فى مقاعد الدراسة وإنما أيضا فى سوق العمل.



وأضاف:" أن مصر استطاعت تكوين شباب قادر على العطاء لوطنه عن طريق مبادرات متعددة تنفذها الحكومة وترعاها، مشيرا إلى أنها أشركت الشباب فى عدد من القضايا، ليسوا كـ"مشاركين"، ولكن كـ"قادة"، باعتبارهم إحدى قوى الدفع للقضايا المطروحة، ويتم إعطاؤهم النصائح الدائمة، وكذلك تنظيم الفعاليات الكبرى، مثلما يحدث الآن بمدينة شرم الشيخ.



وحرص أحمد عبد العظيم، على التقاط صورة تذكارية، مع المهندس طارق الملا، وزير البترول، والحديث معه عن كيفية تطوير قطاع البترول وزيادة كفاءة عناصره البشرية من أجل العمل على زيادة الإنتاجية، والتطوير، واقتراح موضوعات البحث المهمة لتطوير صناعة البترول والعمل عليها للوصول لنتائج يمكن استخدمها فى تنمية مهنة البترول، وتحقيق أكبر إنتاجية من المصادر المختلفة.