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توك شو

رامي عياش: بساعد مراتي في البيت ومبحبش البنات تعاكسني.. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:45 ص
رامي عياش
رامي عياش
هاني حسين
كشف الفنان رامي عياش، عن مواصفات البنت التي يعجب بها، قائلا: "لازم تتحلى البنات بالأنوثة، وتكون مواصفاتها فياضة بالأنوثة".

وأضاف " عياش " في تصريحات تليفزيونية أذاعتها قناة " إم بي سي مصر"، قائلا:" مبحبش الستات والبنات تعاكسني؛ لأن الراجل هو اللي لازم يهتم بالبنت، وليس العكس".

وتابع:" زوجتي هي المسؤولة عن تربية أبنائي، وبساعد في كل حاجة في البيت؛ لما تكون مراتي تعبانة، وبكون فخور لما أساعدها وعلى قلبي زي العسل".
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