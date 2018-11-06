رامي عياش: بساعد مراتي في البيت ومبحبش البنات تعاكسني.. فيديو

كشف الفنان رامي عياش، عن مواصفات البنت التي يعجب بها، قائلا: "لازم تتحلى البنات بالأنوثة، وتكون مواصفاتها فياضة بالأنوثة".



وأضاف " عياش " في تصريحات تليفزيونية أذاعتها قناة " إم بي سي مصر"، قائلا:" مبحبش الستات والبنات تعاكسني؛ لأن الراجل هو اللي لازم يهتم بالبنت، وليس العكس".



وتابع:" زوجتي هي المسؤولة عن تربية أبنائي، وبساعد في كل حاجة في البيت؛ لما تكون مراتي تعبانة، وبكون فخور لما أساعدها وعلى قلبي زي العسل".