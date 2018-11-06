ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

دونجا: أجيري قتل طموح اللاعبين واستبعد أفضل 2 في مصر

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
محمد سمير
وصف تامر عبد الحميد "دونجا" نجم نادي الزمالك السابق، خافيير أجيري، مدرب منتخب مصر الحالي بأنه "راجل غريب جدا"؛ بسبب اختياراته لقائمة الفراعنة.

وقال دونجا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أجيري ده راجل غريب جدًا، اختياراته قتلت طموح اللاعبين في الانضمام لمنتخب مصر، وأنه مهما قدموا من مستوى مع أنديتهم؛ لن ينضموا".

وأشار إلى أن أجيري استبعد وليد سليمان أفضل لاعب في مصر، وأحمد فتحي أفضل ظهير أيمن، وغير موجود أيضًا، متابعا: "أرى أن هاني رمزي هو السبب وراء اختيار أول قائمة لمنتخب مصر مع أجيري.
loading...

ترشيحاتنا

كواليس إيقاف أزارو وحرمانه من نهائى أفريقيا أمام الترجي

رئيس جهاز المخابرات الليبية يرد على أنباء اختطافه

سرطان الكبد.. أخطر أمراض العصر .. اكتشف أنواعه وأهم أسبابه والأعراض المبكرة

CAF يغرم الأهلي ويوقف أزارو قبل النهائى الإفريقى أمام الترجى

قرينة الرئيس: أجريت حديثا ثريا مع مجموعة راقية من الشباب المصري الواعد

السعر مذهل.. محمد صلاح يتفوق على رونالدو وميسي في القيمة السوقية

الزمالك يدرس معاقبة كهربا بعد مهاجمته جهاز المنتخب

مفاجأة.. الرئيس التونسي يرفض التعديلات الوزارية

وسائل الإعلام الأمريكية ترفض بث إعلان لحملة ترامب.. فيديو

إذا كان شعارنا الكنز في الرحلة فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة.. لماذا اعتذر السيسي لوالدة عبد الوهاب يسري؟

كهربا يوجه رسالة غضب لـ أجيري بعد هدفه فى مرمى حرس الحدود

مصري مطور للتعليم في اليابان: رجعت أخدم بلدي وعايز تكليف مش تكريم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبرى تتناول العشاء فى القنصلية الفرنسية .. صور

قرينة الرئيس: أجريت حديثا ثريا مع مجموعة راقية من الشباب المصري الواعد

إذا كان شعارنا الكنز في الرحلة فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة.. لماذا اعتذر السيسي لوالدة عبد الوهاب يسري؟

مع عنان سترى نفسك لحظة ولادتك.. طالبة بالإسكندرية توثق الثواني الأولى بعد الولادة.. صور

عمر خيرت يتألق في مهرجان الموسيقى العربية .. صور

فيديو

رامي عياش: عمرو دياب نمبر وان في العالم العربي.. فيديو
سرطان الكبد.. أخطر أمراض العصر .. اكتشف أنواعه وأهم أسبابه والأعراض المبكرة
مصري مطور للتعليم في اليابان: رجعت أخدم بلدي وعايز تكليف مش تكريم.. فيديو
السر وراء إيقاف أزارو مباراتين فقط.. وحق الأهلي في التظلم على عقوبة الكاف
رامي عياش: سأشارك في مسلسل جديد خلال 2019

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟