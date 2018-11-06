دونجا: أجيري قتل طموح اللاعبين واستبعد أفضل 2 في مصر

وصف تامر عبد الحميد "دونجا" نجم نادي الزمالك السابق، خافيير أجيري، مدرب منتخب مصر الحالي بأنه "راجل غريب جدا"؛ بسبب اختياراته لقائمة الفراعنة.



وقال دونجا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أجيري ده راجل غريب جدًا، اختياراته قتلت طموح اللاعبين في الانضمام لمنتخب مصر، وأنه مهما قدموا من مستوى مع أنديتهم؛ لن ينضموا".



وأشار إلى أن أجيري استبعد وليد سليمان أفضل لاعب في مصر، وأحمد فتحي أفضل ظهير أيمن، وغير موجود أيضًا، متابعا: "أرى أن هاني رمزي هو السبب وراء اختيار أول قائمة لمنتخب مصر مع أجيري.