دونجا: ضربتا جزاء الأهلي غير صحيحتين.. ومروان محسن الأجدر لخلافة أزارو

قال تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق إن اللاعب مروان محسن، هو الأفضل لخلافة وليد أزارو في مباراة العودة بنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في تونس.



وأشار دونجا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد إلى أن "المباراة تحتاج إلى مروان محسن بخبراته، أراه البديل الأنسب لوليد أزارو".



ولفت إلى أن حكم مباراة الذهاب الماضية، احتسب ركلتيي جزاء للأهلي غير صحيحتين.