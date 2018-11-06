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أخبار العالم

الأمم المتحدة: طبقة الأوزون ستتعافى كليا قريبا

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:03 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
قالت منظمة الأمم المتحدة، الإثنين، إن طبقة الأوزون- التي تحمي الحياة على كوكب الأرض من الأشعة الشمسية المسببة للسرطان- تتعافى بمعدل ما بين واحد وثلاثة في المائة كل عقد، وذلك بعد عقود من التآكل المخيف بسبب الكيماويات المضرة.

ورصدت المراجعة التي تجري كل 4 سنوات لبروتوكول مونتريال- الذي دخل حيز التنفيذ عام 1987 ويحظر الغازات الصناعية التي تضر بطبقة الأوزون الهشة- تراجعًا على المدى البعيد، لانتشار المواد التي تؤدي لتقلص طبقة الأوزون وتعافي الطبقة الهشة.

وأوضحت المراجعة أن ثقب الأوزون في القارة القطبية الجنوبية يتعافى، ونتيجة لبروتوكول مونتريال؛ تم تفادي تقلص طبقة الأوزون بشكل أكثر خطورة في المناطق القطبية.

وذكرت أنه من المتوقع أن يغلق ثقب الأوزون في القارة القطبية الجنوبية تدريجيا؛ ليعود إلى مستوى ثمانينيات القرن الماضي بحلول ستينيات القرن الحالي.
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