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رامي عياش: عمرو دياب نمبر وان في العالم العربي.. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:40 ص
رامي عياش
رامي عياش
هاني حسين
قال الفنان والمطرب اللبناني رامي عياش، إن المطرب المصري عمرو دياب هو المطرب رقم واحد في العالم العربي.

وأضاف " عياش " في تصريحات تليفزيونية أذاعتها قناة " إم بي سي مصر"، أن عمرو دياب حافظ على مراية وصورة مصر على أحسن وجه، مضيفا:" دائما عمرو دياب متألق في أغانيه وألبوماته كلها، وفي أغاني قديمة لعمرو دياب معلمة معايا، وده شرف ليا إني أغني حاجة لعمرو دياب ".

وأبدع "عياش" في غناء أغنية " قمرين " للمطرب عمرو دياب، وتابع:" صعب المطرب يعمل أغنية حلوة في وقتنا الحالي، وبحب المطربة ماجدة الرومي".
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