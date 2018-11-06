رامي عياش: عمرو دياب نمبر وان في العالم العربي.. فيديو

قال الفنان والمطرب اللبناني رامي عياش، إن المطرب المصري عمرو دياب هو المطرب رقم واحد في العالم العربي.



وأضاف " عياش " في تصريحات تليفزيونية أذاعتها قناة " إم بي سي مصر"، أن عمرو دياب حافظ على مراية وصورة مصر على أحسن وجه، مضيفا:" دائما عمرو دياب متألق في أغانيه وألبوماته كلها، وفي أغاني قديمة لعمرو دياب معلمة معايا، وده شرف ليا إني أغني حاجة لعمرو دياب ".



وأبدع "عياش" في غناء أغنية " قمرين " للمطرب عمرو دياب، وتابع:" صعب المطرب يعمل أغنية حلوة في وقتنا الحالي، وبحب المطربة ماجدة الرومي".

