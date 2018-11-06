ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ دمياط: إحالة المسئولين عن واقعة إيذاء بائعة رأس البر للتحقيق

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 08:59 ص
واقعة إيذاء بائعة
واقعة إيذاء بائعة رأس البر
زينب الزغبي
قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إحالة المسئولين عن واقعة إيذاء إحدى بائعات الخضار بسوق 63 العمومى بمدينة رأس البر للتحقيق.

وأكدت المحافظ أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة في هذا الشأن.

كان قد قام مجلس مدينة راس البر وشرطة المرافق بالتنكيل إحدى البائعات الجائلات بسوق 63 العمومى براس البر ومنعها من البيع بالسوق وافتراش الأرض بشكل أهان السيدة حيث قاموا ببعثرة الخضار الذى تقوم بيبعه وفور علم محافظ دمياط بالواقعة أمر بإحالة المتسببين في إيذاء السيدة نفسيا ومعنويا للتحقيق.
محافظ دمياط: إحالة المسئولين عن واقعة إيذاء بائعة رأس البر للتحقيق
محافظ دمياط: إحالة المسئولين عن واقعة إيذاء بائعة رأس البر للتحقيق
محافظ دمياط: إحالة المسئولين عن واقعة إيذاء بائعة رأس البر للتحقيق
loading...

ترشيحاتنا

دونجا: أجيري قتل طموح اللاعبين واستبعد أفضل 2 في مصر

مقاتلة روسية تهدد طائرة أمريكية في البحر الأسود

شاهد.. وزيرة الاستثمار تجلس أرضا للتواصل مع ذوي القدرات الخاصة

4 أعراض تصيبك عند حدوث التهاب بطانة الرحم

الخطوط الكويتية توضح حقيقة توقف الرحلات بسبب الطقس السيئ

ارتياح في الترجي التونسي بعد إيقاف أزارو وغيابه عن النهائي الأفريقي

الكويت تغرق.. الهاشتاج الأول عالميا على تويتر بعد فاجعة السيول

العثور على نوع جديد من الحمير.. فيديو

فضل الله: الأهلي يحتاج إلى سرعة ودفع مبلغ كبير للتظلم على إيقاف أزارو

الخميس.. بدء التسجيل الإلكتروني لحاجزي وحدات الإعلان العاشر

تعطيل العمل بالوزارات والمؤسسات الحكومية في الكويت لسوء الأحوال الجوية

كارثة صحية في مطبخك تهدد حياة الأسرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرق 20 فدانا ومنازل قريتين بسبب زيادة منسوب ترعة بالشرقية.. صور

شاهد.. وزيرة الاستثمار تجلس أرضا للتواصل مع ذوي القدرات الخاصة

ياسمين صبرى تتناول العشاء فى القنصلية الفرنسية .. صور

قرينة الرئيس: أجريت حديثا ثريا مع مجموعة راقية من الشباب المصري الواعد

إذا كان شعارنا الكنز في الرحلة فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة.. لماذا اعتذر السيسي لوالدة عبد الوهاب يسري؟

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم..فيديو
المرور: كثافات بالطريق الدائرى القادم من الجيزة وسيولة بمحور 26 يوليو.. فيديو
الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟