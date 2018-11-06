محافظ دمياط: إحالة المسئولين عن واقعة إيذاء بائعة رأس البر للتحقيق

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إحالة المسئولين عن واقعة إيذاء إحدى بائعات الخضار بسوق 63 العمومى بمدينة رأس البر للتحقيق.



وأكدت المحافظ أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة في هذا الشأن.



كان قد قام مجلس مدينة راس البر وشرطة المرافق بالتنكيل إحدى البائعات الجائلات بسوق 63 العمومى براس البر ومنعها من البيع بالسوق وافتراش الأرض بشكل أهان السيدة حيث قاموا ببعثرة الخضار الذى تقوم بيبعه وفور علم محافظ دمياط بالواقعة أمر بإحالة المتسببين في إيذاء السيدة نفسيا ومعنويا للتحقيق.