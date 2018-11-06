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أخبار البلد

حملة 100 مليون صحة تروج للسياحة العلاجية في منتدى شباب العالم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:44 ص
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
كتب محمد عبد المنعم
فتحت وزارة الصحة، عيادة طبية، داخل أروقة منتدى شباب العالم؛ ليتسنى لضيوف المنتدى من المصريين والعرب والأجانب، إجراء الكشف عن "فيروس سي" والأمراض غير السارية؛ وذلك ضمن حملة 100 مليون صحة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للكشف عن تلك الأمراض.

يأتي ذلك، في إطار الترويج للسياحة العلاجية بمصر، انطلاقا من التجربة الفريدة التي بدأتها البلاد في علاج "فيروس سي"، وتوفيره بأسعار أقل من الأسعار العالمية.
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