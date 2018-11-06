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ثقافة

بدء الصيانة الدورية لشجرة مريم الأثرية.. صور

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:33 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
بدأ فريق ترميم شجرة مريم، أعمال الصيانة الدورية لجسم الشجرة؛ حفاظا عليها، وذلك تحت إشراف إيمان رياض، مدير عام ترميم المطرية وعين شمس، وفوقية أحمد فؤاد مدير عام إدارة ترميم منطقة شجرة مريم.

وقال أحمد سيد، مدير منطقة شجرة مريم الأثرية، إن أعمال الترميم تأتي؛ حرصا من إدارة الترميم علي الحفاظ علي جسم الشجرة الأثري من كافة المخاطر المحيطة، وأخطار التلف البيولوجي وغيرها، حيث جرى استخدام أحدث تقنيات الصيانة.

ومشروع الترميم، يأتي أيضا في إطار اهتمام وزارة الآثار بشجرة مريم، والتي تعد من أبرز محطات مسار العائلة المقدسة في مصر، وتشهد يوميا وفودا سياحية كثيرة؛ بفضل فريق العمل الذي يتولى إدارتها.

واستقبلت المنطقة مؤخرا، زيارة أجراها أعضاء من البرلمان الفرنسي، بعد أن قاموا بزيارة كنيسة العائلة المقدسة، حيث رافقهم خلالها، الأب جورج سليمان، راعي كنيسة العائلة المقدسة، وقد أبدى أعضاء البرلمان الفرنسي سعادتهم البالغة بزيارة شجرة مريم المقدسة، والتبارك بالتواجد بجانبها.
بدء الصيانة الدورية لشجرة مريم الأثرية.. صور
بدء الصيانة الدورية لشجرة مريم الأثرية.. صور
بدء الصيانة الدورية لشجرة مريم الأثرية.. صور
بدء الصيانة الدورية لشجرة مريم الأثرية.. صور
بدء الصيانة الدورية لشجرة مريم الأثرية.. صور
بدء الصيانة الدورية لشجرة مريم الأثرية.. صور
بدء الصيانة الدورية لشجرة مريم الأثرية.. صور
بدء الصيانة الدورية لشجرة مريم الأثرية.. صور
بدء الصيانة الدورية لشجرة مريم الأثرية.. صور
بدء الصيانة الدورية لشجرة مريم الأثرية.. صور
بدء الصيانة الدورية لشجرة مريم الأثرية.. صور
بدء الصيانة الدورية لشجرة مريم الأثرية.. صور
بدء الصيانة الدورية لشجرة مريم الأثرية.. صور
بدء الصيانة الدورية لشجرة مريم الأثرية.. صور
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