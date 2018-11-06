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محافظات

أهالي السادات بالمنوفية: موظفو شركة المياه غير موجودين بمكاتبهم.. صور

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:03 ص
موظفي شركة المياه
موظفي شركة المياه غير متواجدين بمكاتبهم
مروة فاضل
اشتكى عدد من أهالي مركز السادات بمحافظة المنوفية، من عدم وجود الموظفين في مكاتبهم أثناء سير العمل.

وأكد أحمد عبد العزيز، أحد الأهالي، أنه فوجئ أثناء زيارته لفرع شركة المياه بمدينة السادات، أن المكاتب خالية من الموظفين وسط استياء وغضب من المواطنين والذي وصل إلى تذمر المواطنين.

وأضاف، أحد الأهالي، أن الموظفين في قسم الصيانة والتشغيل طوال اليوم غير متواجدين في مكاتبهم نظرا لبعد مدينة السادات عن أعين المسئولين.

وناشد الأهالي بضرورة المتابعة المستمرة للموظفين حيث إن معظمهم يعمل في مجال العقارات والسمسرة وترك مصالح المواطنين.
أهالي السادات بالمنوفية: موظفو شركة المياه غير موجودين بمكاتبهم.. صور
أهالي السادات بالمنوفية: موظفو شركة المياه غير موجودين بمكاتبهم.. صور
أهالي السادات بالمنوفية: موظفو شركة المياه غير موجودين بمكاتبهم.. صور
أهالي السادات بالمنوفية: موظفو شركة المياه غير موجودين بمكاتبهم.. صور
أهالي السادات بالمنوفية: موظفو شركة المياه غير موجودين بمكاتبهم.. صور
أهالي السادات بالمنوفية: موظفو شركة المياه غير موجودين بمكاتبهم.. صور
أهالي السادات بالمنوفية: موظفو شركة المياه غير موجودين بمكاتبهم.. صور
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