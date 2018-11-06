موجة رياح قوية تحطم مطعما في إيطاليا.. فيديو

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو صادم، يٌظهر لحظة اجتياح موجة رياح قوية، لمطعم، في منتجع بشمال إيطاليا، حطمت واجهته الزجاجية.



يأتى ذلك مع استمرار العواصف القاسية التي تضرب البلاد، حيث ظهر في منتجع باجني مادالينا 5 موظفين وهم يقومون بتنظيف الأرضية؛ بعدما ضربت الرياح المطعم من الخارج.



بذكر أن صاحبة المطعم تم نقلها إلى المستشفى، بعد إصابتها بجروح نتيجة لتطاير شظايا الزجاج.



